Эти украинские фамилии защищают от негатива и нечистой силы: проверьте, есть ли ваша в списке

Всего таких фамилий насчитывается 8

Наши предки верили, что фамилия может стать настоящим оберегом для человека, а потому некоторым давали определенные родовые имена, которые должны были отпугнуть негатив и нечистую силу. Сейчас у них есть тысячи носителей по всей стране.

Такая информация была опубликована на генеалогическом ресурсе "Рідні". Отмечается, что всего подобных родовых имен насчитывается восемь.

Некоторые фамилии на первый взгляд кажутся обычными, но на самом деле они несут в небе тайный смысл — защита человека от всего плохого. Речь идет о таких родовых именах: Некрас, Поганка, Нехорош, Крив и Мал.

Также использовали названия животных, чтобы отпугнуть злые силы. Таким образом получились фамилии Зубр, Вовк, Ведмидь.

К слову, фамилии по названиям животных давали и опираясь на черты характера того или иного человека. Кто отличался хитростью и разумом, мог получить фамилии Сова или Лис, Лиса. К слову, фамилию Вовк могли присвоить трусам.

Из вышеперечисленного списка самая популярная фамилия в Украине на сегодняшний день — Вовк. Ее носителями являются 23 412 человека. Она занимает 71 место. Больше всего эта фамилия распространена в Приднепровье, в частности, в Киеве, Кривом Роге, Днепре.

С фамилией Ведмидь в Украине проживает 1701 человек. Она занимает 2744 место по распространению. Самые популярные имена носителей этой фамилии – люди с именами Елена и Николай. А чаще она встречается на Приднепровье.

А вот фамилия Зубр в не сохранилась. Однако есть производные от нее – Зубрейчук, Зубрович, Зубрик, Зубрич, Зубро, Зубренко и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии рассказывают о мистическом прошлом предков. Всего их насчитывается 14.