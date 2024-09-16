Понад 30 тисяч доларів за повернення додому: українцям в одній з країн ЄС готують бонуси

Держава може виділити грошей на 4 тисячі осіб

Уряд Швеції готує масштабні зміни в міграційній політиці. Країна планує значно збільшити виплати біженцям, які погодяться повернутися додому. За новою програмою вони можуть отримати до 350 тисяч шведських крон (близько 34 тисяч доларів США).

Передбачається, що така ініціатива має заохотити добровільне повернення мігрантів до країн їхнього походження. Про це пише Aftonbladet, одне з провідних видань Швеції.

Старт програми запланований на 2026 рік. Влада Швеції виділить на неї 1,4 мільярда шведських крон, цих грошей має вистачити на 4000 учасників. Подати заявку зможуть біженці та люди під захистом, які мають дозвіл на проживання.

Зараз у Швеції теж є виплати для тих, хто хоче повернутися. Але вони набагато менші — до 40 тисяч крон на сім'ю. Проте система фактично не працює. Торік нею вдалось скористатись лише одній людині.

"Вони (біженці — Ред.) можуть відчути, що життя у Швеції склалося не так, як вони хотіли, що вони застрягли в ізоляції або що ви старші і хочете повернутися до країни, з якої ви родом", — пояснює потребу в нових виплатах міністр міграції Йохан Форсселл.

За оцінками шведської влади, в країні проживає 400-500 тисяч мігрантів без роботи. Вони отримують допомогу, що створює додаткове навантаження на бюджет Швеції.

Ідею запропонувала партія "Шведські демократи". На минулих виборах вона отримала 20,4% голосів і стала другою за популярністю в парламенті.

Проте не всі підтримують нову програму. Деякі місцеві чиновники вважають, що вона може зашкодити інтеграції мігрантів у шведське суспільство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі закликає позбавити виплат українських біженців. На думку голови МЗС Радослава Сікорського, грошова допомога створює перешкоди для людей, які могли б повернутися до України та захищати свою країну.