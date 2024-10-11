Как сказать "редко, но метко" на украинском без кальки

В украинском языке много точных высказываний, подчеркивающих преимущество качества над количеством

Иногда мы даже не замечаем, как используем кальки с русского языка. Одна из таких — выражение "рідко, але метко".

"Телеграф" выяснил, почему не стоит использовать эту фразу и какие удельно украинские изречения могут ее заменить. Ведь исконно украинские фразы делают нашу речь более естественной и богатой.

Почему это калька?

"Рідко, але мітко" — это дословный перевод русского "редко, но метко". Такая конструкция не свойственна украинскому языку и обедняет его богатый фразеологический запас.

Правильные украинские соответствия

Педагогиня и блогер Лара Чемерис обращает внимание на несколько естественных украинских высказываний, которые точно передают то же значение:

раз, та гаразд,

хоч рідко, зате добре,

хоч уряди-годи, та влучно.

Эти высказывания уместны в ситуациях, когда хотим подчеркнуть, что качество важнее количества. Или когда что-то происходит хоть нечасто, но точно или удачно.

Наш язык настолько богат точными изречениями, что не требует калькирования, особенно с русского. Используя естественные украинские фразеологизмы, мы не только говорим правильно, но сохраняем уникальность родного языка.

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