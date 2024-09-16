Меньше тратишь света - меньше платишь? Специалисты дали четкий ответ

Последнее подарожание было совсем недавно

В июле правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию для всех бытовых потребителей. Согласно решению Кабмина, украинцы должны платить единую цену — 4,32 гривен за 1 кВт-час.

Продлится этот тариф до 30 апреля 2025 года и цена на электроэнергию никак не будет зависеть от объемов потребления. Об этом сообщили в пресс-службе "YASNO".

По актуальным тарифам на электроэнергию украинцы должны платить 4,32 грн за 1 кВт-час. Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все абоненты платят фиксированную цену.

Раньше действовала другая тарификация — абоненты, которые "наматывали" до 100 киловатт-час платили за электроэнергию по сниженному тарифу. Те же, кто превышал установленный лимит должны были платить больше.

С введением же новых тарифов на электроэнергию все украинцы должны платить единую цену — 4,32 гривен за 1 кВт-час. Она не зависит от объемов потребления и является фиксированной.

Единственное исключение — это отопительный сезон. В течение отопительного периода, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года, предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки.

Для них устанавливаются следующие тарифы:

• до 2000 потребленных кВт*ч в месяц — 2,64 грн/кВт*ч;

• более 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если же у потребителя установлен двухзонный счетчик, то в ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Напомним, с 1 июня 2023 года тариф на свет для населения был установлен на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. С тех пор тариф не пересматривался, но этот вопрос появился в повестке дня после российских ударов по украинской энергетике этой весной.

С 1 июня 2024 повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отвод, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцы будут платить за коммуналку осенью и какие услуги могут подорожать. В сентябре цены на услуги ЖКХ останутся более-менее стабильными и ждать неожиданных изменений абонентам не стоит.