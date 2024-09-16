Менше витрачаєш світла - менше платиш? Фахівці дали чітку відповідь

Останнє подорожчання було зовсім недавно

У липні уряд затвердив нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Згідно з рішенням Кабміну, всі українці мають платити єдину ціну — 4,32 гривні за 1 кВт-годину.

Діятиме цей тариф до 30 квітня 2025 року, і ціна на електроенергію ніяк не залежатиме від обсягів споживання. Про це повідомили у пресслужбі " YASNO".

За актуальними тарифами на електроенергію українці мають платити 4,32 гривні за 1 кВт-годину. Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде – усі абоненти сплачуватимуть фіксовану ціну.

Раніше діяла інша тарифікація — абоненти, які "накручували" до 100 кіловат-годину платили за електроенергію за зниженим тарифом. Ті ж, хто перевищував встановлений ліміт, мали платити більше.

Із запровадженням нових тарифів на електроенергію всі українці повинні платити єдину ціну — 4,32 гривень за 1 кВт-годину. Вона не залежить від обсягів споживання та є фіксованою.

Єдиний виняток – це опалювальний сезон. Протягом опалювального періоду, з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року, передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

Для них встановлюються такі тарифи:

• до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

• понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Якщо ж у споживача встановлено двозонний лічильник,то в нічні години – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світ для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання постало на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці.

З 1 червня 2024 року підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Також на встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українці платитимуть за комуналку восени та які послуги можуть подорожчати. У вересні ціни на послуги ЖКГ залишаться більш-менш стабільними і чекати на несподівані зміни абонентам не варто.