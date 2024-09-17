С бронью от мобилизации и без опыта: украинцам предлагают работу с зарплатой почти 100 тысяч грн

Есть возможность пройти обучение и стажировку

В Украине появляется все больше вакансий с бронью от мобилизации и с достойной оплатой труда. Некоторые работодатели готовы взять водителя на зарплату от 50 до 80 тысяч гривен даже без опыта работы.

Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Сотрудник нужен на полную занятость, готовы взять на работу женщину-водителя, человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера. Компания со своей стороны, при необходимости предоставляет бронирование от мобилизации.

Компания в Луцке ищет водителей с категорией CE для перевоза грузов за границу на автомобилях евро5, евро6, с прицепами тенты – штора. Также есть работа по перевозке негабарита (зарплата выше указанной).

Работодатель отмечает, что готов взять сотрудника без опыта работы. Есть возможность пройти обучение и стажировку. Созданы все условия, чтобы водитель не ремонтировал машину и не ждал загрузки подолгу — есть собственный сервис, своя логистика и автостоянка.

Требования к водителю:

трудолюбие, ответственность,

отсутствие вредных привычек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве ищут персонального водителя для руководителя крупной компании. Зарплата — 60 000 гривен, есть возможность бронирования, но и требований немало.