Платят 60 тысяч, дают авто и бронь от мобилизации: украинцам предлагают прибыльную работу, но не все так просто

Нужна хорошая физическая форма и приятная внешность

В Украине предлагается немало вакансий с бронированием от мобилизации с неплохими зарплатами. В Киеве ищут персонального водителя для руководителя крупной компании: зарплата — 60 000 гривен, есть возможность бронирования, но и требований немало.

Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Сотрудник нужен на полную занятость, с высшим образованием и опытом работы от 2 лет.

Какие требования выдвигают к претендентам:

Ответственность

Стрессоустойчивость

Внимательность

Обеспечение охраны

Порядочность

Владение оружием

Тактичность

Желателен опыт работы от 3 лет на аналогичной должности, у владельца, CEO холдинга, или у правительственных высокопоставленных лиц. Также нужен безупречный безаварийный водительский опыт от 5 лет и навыки контраварийной езды. Кроме того, требуется хорошая физическая форма, спецподготовка, умение ориентироваться по Киеву.

Обязанности:

вождение личного автотранспорта владельца;

при необходимости сопровождение на встречах и в поездках;

выполнение личных поручений разного характера;

обслуживание автомобиля и поддержание чистоты при необходимости.

Отмечается, что будущий сотрудник должен уметь водить машину плавно и аккуратно, уметь с помощью навигатора выстроить оптимальный маршрут. Также требуется "знание и понимание элементарных правил; этики общения с первыми лицами компаний". У него не должно быть вредных привычек, приятный внешний вид, претендент должен обладать тактичностью и четко соблюдать субординацию и конфиденциальность.

Преимуществом кандидатов названы владение боевыми искусствами и знание мер по организации охраны первого лица, а также опыт по организации проверки автомобиля (взрывчатые вещества, аппаратура по обнаружению прослушивания, жучков). Приветствуется владение иностранными языками, опыт владения и применения огнестрельного оружия и опыт работы в спецподразделениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве также ищут персонального ассистента технического директора в современный офисный центр с заработной платой от 40 000 гривен. На работу готовы взять человека, который способен сохранять конфиденциальность информации, умеет принимать решения и брать за них ответственность.