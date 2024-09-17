Із бронюванням від мобілізації та без досвіду: українцям пропонують роботу із зарплатою майже 100 тисяч грн

Є можливість пройти навчання та стажування

В Україні з’являється все більше вакансій із бронею від мобілізації та з гідною оплатою праці. Деякі роботодавці готові взяти водія на заробітну плату від 50 до 80 тисяч гривень навіть без досвіду роботи.

Відповідна вакансія розміщена на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Співробітник потрібен на повну зайнятість, готові взяти на роботу жінку-водія, людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера. Компанія зі свого боку при необхідності надає бронювання від мобілізації.

Компанія в Луцьку шукає водіїв із категорією CE для перевезення вантажів за кордон на автомобілях євро5, євро6, з причепами тенти – штора. Також є робота з перевезення негабариту (зарплата вище за вказану).

Роботодавець зазначає, що готовий взяти співробітника без досвіду роботи. Є можливість пройти навчання та стажування. Створено всі умови, щоб водій не ремонтував машину і не чекав на завантаження довго — є власний сервіс, своя логістика та автостоянка.

Вимоги до водія:

працьовитість, відповідальність,

відсутність шкідливих звичок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві шукають персонального водія для керівника великої компанії. Зарплата — 60 000 гривень, є можливість бронювання, проте й вимог чимало.