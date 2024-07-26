Несложно и с бронью: "Новая почта" предложила интересную вакансию на Днепропетровщине
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Предлагается также автомобиль и медицинская страховка
В Украине работ с бронью от мобилизации становится все больше. Соответствующие вакансии появляются не только в Киеве, но и в других городах.
В частности в поселке Дослидное отделение "Новой почты" ищет экспедитора. Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов по поиску работы.
Компания предлагает заработную плату в 18 000 — 20 000 тысяч гривен. Работнику также предоставляется автомобиль, медицинская страховка и бронирование.
Что нужно делать:
- доставлять посылки по указанному адресу;
- оформлять сопроводительные документы;
- производить взаиморасчет с клиентами.
К будущему экспедитору предлагаются следующие требования:
- опыт работы экспедитором или курьером от 1 года;
- хорошее знание города;
- приветливость и доброжелательность в общении с клиентами;
- среднее специальное, незаконченное высшее или высшее образование.
Ранее мы писали, что "Новой почте" требовались курьеры с заработной платой 45-55 тысяч. Компания готова была бронировать работника, от него требовался только автомобиль.
Отметим, что в Киеве раньше предлагали вакансию с бронью от мобилизации и зарплатой в 200 тысяч гривен. Обязательным условием было официальное трудоустройство.