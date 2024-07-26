Несложно и с бронью: "Новая почта" предложила интересную вакансию на Днепропетровщине

Предлагается также автомобиль и медицинская страховка

В Украине работ с бронью от мобилизации становится все больше. Соответствующие вакансии появляются не только в Киеве, но и в других городах.

В частности в поселке Дослидное отделение "Новой почты" ищет экспедитора. Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов по поиску работы.

Компания предлагает заработную плату в 18 000 — 20 000 тысяч гривен. Работнику также предоставляется автомобиль, медицинская страховка и бронирование.

Что нужно делать:

доставлять посылки по указанному адресу;

оформлять сопроводительные документы;

производить взаиморасчет с клиентами.

К будущему экспедитору предлагаются следующие требования:

опыт работы экспедитором или курьером от 1 года;

хорошее знание города;

приветливость и доброжелательность в общении с клиентами;

среднее специальное, незаконченное высшее или высшее образование.

Ранее мы писали, что "Новой почте" требовались курьеры с заработной платой 45-55 тысяч. Компания готова была бронировать работника, от него требовался только автомобиль.

Отметим, что в Киеве раньше предлагали вакансию с бронью от мобилизации и зарплатой в 200 тысяч гривен. Обязательным условием было официальное трудоустройство.