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Несложно и с бронью: "Новая почта" предложила интересную вакансию на Днепропетровщине

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Поиск работы Новость обновлена 26 июля 2024, 14:21
Поиск работы. Фото Depositphotos

Предлагается также автомобиль и медицинская страховка

В Украине работ с бронью от мобилизации становится все больше. Соответствующие вакансии появляются не только в Киеве, но и в других городах.

В частности в поселке Дослидное отделение "Новой почты" ищет экспедитора. Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов по поиску работы.

Компания предлагает заработную плату в 18 000 — 20 000 тысяч гривен. Работнику также предоставляется автомобиль, медицинская страховка и бронирование.

Что нужно делать:

  • доставлять посылки по указанному адресу;
  • оформлять сопроводительные документы;
  • производить взаиморасчет с клиентами.

К будущему экспедитору предлагаются следующие требования:

  • опыт работы экспедитором или курьером от 1 года;
  • хорошее знание города;
  • приветливость и доброжелательность в общении с клиентами;
  • среднее специальное, незаконченное высшее или высшее образование.

Ранее мы писали, что "Новой почте" требовались курьеры с заработной платой 45-55 тысяч. Компания готова была бронировать работника, от него требовался только автомобиль.

Отметим, что в Киеве раньше предлагали вакансию с бронью от мобилизации и зарплатой в 200 тысяч гривен. Обязательным условием было официальное трудоустройство.

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#Работа #Вакансии #Бронирование #Бронь