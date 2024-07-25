И на рефрижератор, и на эвакуатор: в Украине каждый день все больше вакансий для водителей с броней и хорошей зарплатой

Украинские компании до сих пор испытывают существенную нехватку водителей

На рынке труда Украины каждый день появляются интересные предложения для водителей и экспедиторов от известных компаний. Вот некоторые из довольно привлекательных вакансий.

По всей стране открываются вакансии для водителей разных категорий и специализаций. Работодатели предлагают зарплаты от 30 000 до 75 000 гривен,

Водитель в Днепре

В Днепре компания "Аква Трейдер", производитель питьевой воды "Н2О", ищет водителя со своим авто грузоподъемностью 0,5-2 тонны для доставки продукции. Зарплата составляет 40000 – 45000 грн. Среди преимуществ – ежедневная оплата труда, предоставление курьера-экспедитора и комфортный график работы.

Экспедитор во Львове

Во Львове предлагают должность водителя-экспедитора с зарплатой 30000 – 35000 грн. Обязанности включают в себя развозку мяса и мясных изделий по Львовской области. Компания обеспечивает официальное трудоустройство и бронирование сотрудников. Однако рабочий график с 1:00 до 10:00.

Водитель эвакуатора в Киеве

Киевская транспортная компания "Экспресс-Т" приглашает на работу водителя эвакуатора с зарплатой 50000 — 75000 грн. Вакансия подходит даже для кандидатов без опыта, но с желанием учиться. Компания предлагает возможность профессионального роста и при необходимости предоставляет жилье.

Водитель на хлебовоз в Виннице

В Виннице ЧАО "Концерн Хлебпром" ищет водителя авто для развозки продукции по торговым точкам. Среди преимуществ – официальное трудоустройство, медицинское страхование и корпоративные скидки для сотрудников.

Водитель на мясокомбинат в Тернополе

В Тернополе мясокомбинат открыл вакансию водителя. Основные требования – наличие водительского удостоверения категории С, С1, СЭ, медицинской справки и опыт работы. Обязанности – перевозка готовой продукции, погрузочно-разгрузочные работы и соблюдение правил эксплуатации автомобиля. Компания предлагает официальное трудоустройство и сервисное обслуживание автомобилей на средства предприятия.

Все эти вакансии предусматривают возможность бронирования работников, работодатели готовы рассматривать кандидатуры студентов, людей с инвалидностью, ветеранов и пенсионеров. Компании предлагают конкурентные зарплаты и дополнительные преимущества по привлечению квалифицированных работников в сфере логистики и перевозок.

Ранее "Телеграф" писал, что предприятие ищет водителя на зерновоз. Обещают зарплату до 65 тысяч.