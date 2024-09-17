Можем остаться не только без света: эксперт сделал неутешительный прогноз на зиму

Это зависит от определенных факторов

Этой зимой украинцев могут ожидать не только длительные отключения света. В Украине возможно применение графиков подачи газа.

Такое мнение в эфире День.LIVE высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, даже если зима будет среднестатистической, отключения электроэнергии неизбежны.

Эксперт считает, что ситуация июля, когда света не было по 12 часов, это оптимистичный сценарий в декабре, январе и феврале. Он подчеркнул, что все будет зависеть от того, какой будет температура воздуха.

В то же время Корольчук отметил, что ситуация с газоснабжением может быть лучше. По его словам, как и в предыдущие годы, газа может хватать.

По мнению эксперта, если транзит российского газа будет прекращен, то с января-февраля Украина может столкнуться с необходимостью введения графиков подачи газа. В то же время Корольчук подчеркнул, что это пессимистический сценарий.

"Могут быть графики подачи газа для того, чтобы система отопления сэкономила этот газ. Это касается и централизованного отопления, и частных потребителей", — сказал он.

Напомним, что в "Укрэнерго" пообещали приложить максимум усилий для максимально комфортного прохождения зимы. В компании отметили, что апокалиптических сценариев, скорее всего, не будет.