Могут ли мобилизовать с эпилепсией: болезни, с которыми дают отсрочку

С некоторыми заболеваниями нервной системы не берут в армию

Изменения в законодательстве о мобилизации предусматривают новые критерии определения пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен перечень граждан, не подлежащих призыву. В эти категории входят лица, имеющие серьезные заболевания нервной системы.

Мужчины, страдающие эпилепсией, имеют право на отсрочку от призыва, если у них фиксируются частые эпилептические приступы или выраженные психические расстройства. Также не подлежат мобилизации лица со следующими диагнозами:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС – менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс;

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций – системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой.

Также в этот список входят быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Напоминаем, что мобилизации не подлежат лица с определенными нарушениями психики. Так, исключают из военного учета людей, имеющих:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипные и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

В этот список также входит глубокая и тяжелая умственная отсталость, когда человек из-за интеллектуальных ограничений не способен выполнять задачи военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с гепатитом или другими инфекционными болезнями. Некоторые граждане могут проходить службу ввоинских частях обеспечения.