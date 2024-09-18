Можно ли получить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК

Правительство отменило заключение ВКК

В Украине произошли изменения в предоставлении отсрочки военнообязанным гражданам во время военного положения. Теперь получить отсрочку можно без обязательного прохождения военно-врачебной комиссии.

Как пояснил адвокат Роман Симутин в комментарии РБК-Украина, эти изменения имеют свои особенности. В частности, правительство приняло постановление №675, согласно которому люди с инвалидностью II группы больше не обязаны подавать заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного ухода.

Теперь лица с инвалидностью I или II группы могут самостоятельно выбрать сидельника, подав соответствующее заявление, и именно это лицо получит отсрочку. Если военнообязанный является единственным человеком, кто может содержать, такое заявление подавать не нужно.

"Убрали этот вывод ВКК, но остался Акт установления факта осуществления постоянного постороннего ухода, выдаваемого отделом социальной защиты населения органа местного самоуправления. В принципе, эта комиссия создается органом местного самоуправления, и составляется этот акт. И непонятно в постановлении прописано", — объясняет юрист.

Кроме того, по новым правилам призывники до 25 лет направляются на ВВК только в случае добровольной службы . А мужчины, получающие отсрочку, вообще не должны проходить медицинское освидетельствование.

Однако возникают сложности для тех, у кого еще нет военно-учетного документа , ведь для его получения все же нужно пройти медкомиссию.

Напомним, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, мужчина сначала должен стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Только после этого гражданин сможет предоставить необходимые документы для отсрочки. Это могут быть медицинские справки или другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения от мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, какие бывают категории пригодности к военной службе. Военно-врачебная комиссия теперь может сделать только два вывода.