Категории пригодности к военной службе: какие бывают выводы ВВК

Существует пять категорий

В Украине был отменен статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных мужчин. Военно-врачебная комиссия теперь может сделать два вывода либо пригодным, либо непригодным.

Согласно приказу Министерства обороны №402, именно результаты ВВК влияют на то, в каких войсках человек может служить, и какие задачи сможет выполнять по состоянию здоровья. Пригодность к военной службе может делиться на категории А, Б, В, Г, Д.

Категория "А" означает полную пригодность к службе без ограничений.

Категория "Б" определяет, что лицо пригодно к службе, но с определенными ограничениями, влияющими на выполнение отдельных задач.

Категория "В" означает, что человек не подлежит призыву, но может использоваться для укомплектования частей второй очереди.

Категория "Г" определяет временную непригодность к службе, например из-за болезней или необходимости реабилитации.

Категория "Д" устанавливает абсолютную непригодность к военной службе. Однако подтвердить эту категорию достаточно сложно. Если районная ВВК признает лицо непригодным к военной службе, то это заключение обязательно должно быть согласовано с центральной ВВК, которая может занять более 2-3 недель.

Напоминаем, что повторную ВВК осенью должны пройти лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп. После обновления данных эти военнообязанные получат электронное направление для прохождения медосмотра в своем электронном кабинете.

Согласно новому закону, все граждане, имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать только по собственному желанию. Новый закон предусматривает особый порядок для определенных категорий граждан.