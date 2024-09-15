"Мы платим жизнями": в Украине отреагировали на отсутствие разрешения бить вглубь России

Есть единственный способ остановить атаки РФ

Украина нуждается в разрешении на удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. Задержка с принятием партнерами такого решения дорого обходится Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), комментируя отсутствие объявления о предоставлении такого разрешения Украине. По его словам, во время каждой встречи с партнерами в последние недели и месяцы представители Украины поднимают этот вопрос.

"Украина нуждается в разрешении на удары по военным объектам на территории агрессора, на территории врага. Это абсолютно очевидные вещи для нас, для наших соседей, для Европы, для людей. Это превентивные удары нужны для того, чтобы сохранить жизнь наших детей, семьи украинцев. Это даже не совсем военная стратегия, это больше о морали сохранения жизней людей, которых Россия убивает каждый день. Мы видим все эти террористические атаки на гражданскую инфраструктуру, на гражданских людей и это происходит на всей территории Украины от Харькова до Львова", — отметил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что единственный способ это остановить — предоставление возможности использовать оружие партнеров для превентивных ударов по военным объектам. По его словам, Украина все еще ожидает предоставления такого разрешения.

"Время для украинцев — это жизнь. И в отличие от наших чрезвычайно мощных партнеров, которые непоколебимо нас поддерживают все это время. Но мы платим жизнями. И каждая задержка, каждое размышление, каждая политическая дискуссия между партнерами о том делать или не делать, давать разрешение или не давать разрешение, приводит лишь к более высокой цене со стороны украинских людей, со стороны наших детей. Поэтому, конечно же, это больно для нас, и мы, конечно, будем настаивать, настойчиво просить об этой возможности", – сказал он.

Шмигаль отметил, что очень многие страны поддержали эту инициативу. Однако, по его словам, окончательное решение остается за ключевыми партнерами, владельцами этого оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России разрешение ударов по их территории дальнобойным оружием мероприятия будут считать "прямым участием НАТО" в войне.