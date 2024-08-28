Продал футбольный клуб за одну гривну: где сейчас и как выглядит сын-бизнесмен Леонида Кравчука Александр (фото)

Александр Кравчук не имеет никакого отношения к политике

Александр Кравчук – сын первого президента Украины Леонида Кравчука, занимавший должность с 1991 по 1994 год. Он вырос в семье известного политика и государственного деятеля, но избрал путь бизнеса и оставался вне политики.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Александр Кравчук, чем он занимается и продолжает вести бизнес после смерти отца в Украине.

Что известно об Александре Кравчуке

Александр Леонидович Кравчук родился 21 июля 1959 года. В сети достаточно мало информации о приватной жизни сына первого президента Украины, поэтому неизвестно, где он учился. Его биография известна только с того момента, как он стал владельцем компании "Нафком-агро", вошедшей в десятку крупнейших землевладельцев Украины. Она арендовала более 200 тысяч гектаров сельхозугодий.

Александр Кравчук был президентом футбольного клуба "Нафком" (Бровары), участвовавшего в первой и второй лигах Украины. В 2009 году стало известно, что Александр Кравчук продал клуб за 1 гривну.

Как выглядит Александр Кравчук

Единственное фото сына первого президента Украины, которое есть в сети, — из его досье. Известно также, что у него есть жена и двое детей Андрей и Мария, а также внучка Елена.

Александр Кравчук. Фото: latifundist.com

Где сейчас Александр Кравчук

Последние данные об Александре Кравчуке появлялись в сети еще в 2011 году. Места его обитания указано не было. Поэтому, где он находится сейчас, точно неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас старший сын экспрезидента Украины Виктора Януковича Александр. После побега его отца из Украины в 2014 году, жизнь Александра также претерпела значительные изменения.