В сети сообщили о "покушении" на украинского министра: в СНБО уже прокомментировали

Украинцев призывают доверять только проверенной информации

Россияне продолжают распространять фейки об украинском военно-политическом руководстве. На этот раз они сообщили о якобы покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Отмечается, что российские пропагандисты распространяют ложную информацию о покушении на украинского министра обороны с помощью взрывного устройства.

"Центр верифицировал информацию в Министерстве обороны и отмечает, что она не соответствует действительности. Российская пропаганда уже не впервые совершает информационные атаки против украинских чиновников", — говорится в сообщении

В ЦПИ отметили, что посредством распространения таких фейков россияне пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Там также призвали украинцев доверять только верифицированным источникам информации.

Как писал "Телеграф", Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) в мае сообщал, что ведет переговоры с TikTok по борьбе с российской пропагандой. Уже есть идеи, как будут блокироваться вражеские каналы. ЦПД уже составил список каналов, распространяющих дезинформацию в TikTok, и он был обнародован на их сайте.