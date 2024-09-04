Раскрыто имя экс-нардепа, который готовил покушение на Дмитрия Гордона

Задержанным сообщили о подозрениях по трем статьям

Бывший народный депутат от Партии регионов создал агентурную сеть и выполнял задачи для ФСБ. Завербованные участники выполняли диверсионные действия на территории Украины, а также готовили покушение на известного журналиста Дмитрия Гордона.

Правоохранители не называют имен и не комментируют инцидент, однако источники "Телеграфа" сообщили — координатором группы агентов ФСБ выступал Виталий Грушевский, член Верховной Рады VII созыва (2012-2014 гг.).

Накануне в СБУ сообщили, что агенты ФСБ собирали данные об украинцах, которыми "интересовались" российские спецслужбы. Передавали информацию об их местах проживания, распорядке дня и круге общения. Все это делалось в целях дальнейшей физической ликвидации этих людей. Одной из потенциальных жертв был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Кроме того, агентурная сеть организовывала разные диверсии на территории Украины. Так, среди их "заслуг перед РФ" — подрыв железнодорожного пути на Полтавщине, чтобы воспрепятствовать логистике ВСУ, а также уже запланированный подрыв одного из путей на Киевщине. Последнюю диверсию реализовать не удалось, группу вовремя обнаружили. Свидетельства о причастности экс-нардепа Виталия Грушевского подтвердили столичные СМИ.

В настоящее время всем четырем задержанным сообщили о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса: госизмена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), диверсия (ч. 2 ст. 113) и теракт (ч. 2 ст. 258). Им грозит пожизненное заключение.

Кто такой Виталий Грушевский

Политик родился в 1971 году в одном из сел Николаевской области. В 2010 году был избран депутатом Кировоградского областного совета, куда прошел от областной организации "Партии регионов".

В 2012 году стал народным депутатом Украины, в парламент прошел по списку "Партии регионов". Работал в составе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

В январе 2014 года голосовал за "диктаторские законы" — пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. Уже через несколько недель, в феврале 2014 года, Грушевский выступил на Майдане, где предложил программу очищения от коррупции и полной перезагрузки власти. Также в своей речи подверг жесткой критике "Партию регионов".

Виталий Грушевский

Также, во время событий "Евромайдана", Грушевский появился на российском телевидении, куда нардепа пригласили российские журналисты. Грушевский пришел в вышиванке на программу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", на канале "Россия 1" и призвал политиков остановить необъявленную войну. Правда, как сообщает ТСН, из российского эфира призыв тогдашнего нардепа вырезали.

В июле 2014 стал уполномоченным депутатской группы "За мир и стабильность", однако уже в октябре вышел из нее и предупредил украинцев о "возвращении януковичей". По его словам, партия "Оппозиционный блок" принесет в Украину реинкарнацию властей экс-президента Виктора Януковича.

С 2015 года бывший нардеп исчез с публичного поля и не проявлял активности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинского журналиста Дмитрия Гордона заочно приговорили к 14 годам колонии в России. Его обвиняют сразу по нескольким статьям.