В Киеве банда подростков крушила автомобили и крала из них вещи (видео)

Ребята попали на запись камеры

В Киеве группа из пятерых подростков совершила дерзкое хулиганство. Ребята повредили три припаркованных вдоль улицы автомобиля.

Событие произошло 22 июля в комендантский час на улице Ивана Ежакевича, 9. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Оперативный".

Подростки прыгали по автомобилям, разбивали стекло. С одной машины даже украли вещи.

Преступление юношей зафиксировали несколько камер. Кроме этого есть свидетели происшествия, как отмечают в паблике.

На записи видеорегистратора одного из поврежденных автомобилей достаточно хорошо видны двое парней. У одного на левой руке можно разглядеть татуировку.

Потерпевшая сторона обращается к несовершеннолетним хулиганам с просьбой выйти на связь самостоятельно, чтобы не пришлось обращаться в правоохранительные органы.

Улица Ивана Ежакевича, 9 на карте

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться. Пройти проверку на трезвость "драгером" или медицинское обследование мужчина отказался.