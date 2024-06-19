Крушил руками припаркованные автомобили: в Киеве задержали хулигана (фото)

Злоумышленник может провести 5 лет за решеткой

Столичные правоохранители задержали мужчину, который ночью 19 июня повредил 6 автомобилей в Оболонском районе Киева. Один из автомобилей принадлежал военнослужащему.

Об этом сообщает полиция Киева. После вызова оперативники прибыли на место инцидента и нашли хулигана.

"В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные у дома автомобили, один из которых принадлежит военным. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника", — говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 35-летний мужчина, который проживает неподалеку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник повредил рукой лобовое стекло на четырех автомобилях и оторвал зеркала еще на двоих. Свои действия он объяснить не смог.

Последствия преступления

"По данному факту отделом дознания Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство", — отмечают в полиции.

Пострадал автомобиль военного

Также мужчине готовится сообщение о подозрении. Киевлянину грозит до 5 лет ограничение свободы.

Злоумышленник разбил 6 машин

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве подросток с матерью поджигали машины военных. "Работали" поджигатели по заказу российских кураторов. Днем подельники отслеживали нужное транспортное средство, а ночью поджигали его.