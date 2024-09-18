Не говорите "без двадцяти чотири": как правильно называть время в украинском языке

Языковед призывает отказаться от предлога "без"

С началом войны многие украинцы сознательно перешли на родной язык и стараются избегать русских калек, заменяя популярные выражения. Однако далеко не все знают, как правильно говорить о времени в украинском языке.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал о важных нюансах, которые следует знать всем. Также он поделился лайфхаком, который поможет правильно называть время.

Как на украинском правильно называть время

Авраменко отметил, что не стоит говорить "без двадцяти чотири", поскольку это является ошибкой, ведь предлог "без" используется в русском языке. Правильно будет сказать: "двадцять до четвертої" чи "за двадцять четверта".

Языковед отметил, что если большая минутная стрелка находится в правой части циферблата, тогда нужно использовать предлоги "на" или "по". Если стрелка находится в левой части, тогда говорите "за" или "до". Например: "за двадцять одинадцята" или "п’ятнадцять хвилин по десятій".

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как сказать на украинском "бутерброд". И это не "канапка".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно просить прощения на украинском языке. На самом деле есть множество слов, которые вам в этом помогут, но "вибачаюсь" лучше не говорить.