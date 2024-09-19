В городах Украины пропала связь Киевстар: что известно

Утром 19 сентября пользователи "Киевстара" начали массово жаловаться на проблемы со связью. Все услуги оператора пока остаются недоступными.

С жалобами на проблемы со связью или полное ее отсутствие, пользователи пожаловались на официальной странице "Киевстара" в Facebook.

Журналисты "Телеграфа" также сообщают, что связи нет в Киеве, Запорожье и других городах.

Детали читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Снова атака? В Киевстаре произошел массовый сбой, люди остались без связи".