В городах Украины пропала связь Киевстар: что известно
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Утром 19 сентября пользователи "Киевстара" начали массово жаловаться на проблемы со связью. Все услуги оператора пока остаются недоступными.
С жалобами на проблемы со связью или полное ее отсутствие, пользователи пожаловались на официальной странице "Киевстара" в Facebook.
Журналисты "Телеграфа" также сообщают, что связи нет в Киеве, Запорожье и других городах.
Детали читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Снова атака? В Киевстаре произошел массовый сбой, люди остались без связи".