Исторические виадуки, вкусная кухня и живописная природа: где дешево отдохнуть в Карпатах этой осенью (фото)

В этом поселке вы сможете отдохнуть и "перезагрузиться"

В Карпатах есть множество удивительных мест, куда можно отправиться на отдых, чтобы забыть о звуке воздушной тревоги и насладиться прекрасным видом. Одной из локаций, которую следует включить в свой список, является поселок Ворохта, откуда открываются десятки популярных маршрутов.

"Телеграф" решил выяснить, какие достопримечательности скрываются в этом карпатском уголке. Мы выяснили, во сколько там обойдется жилье и какие условия предлагают гостям.

Отдых в Ворохте в 2024 году — что посмотреть

Тем, кто устал от городской суеты и хочет насладиться живописными пейзажами, обязательно следует осенью посетить поселок Ворохта. Его "визитной карточкой" являются исторические виадуки, которые были построены еще при Австро-Венгрии. Их длина составляет 100 и 130 метров.

Виадук в Ворохте

Также туристы могут посетить старейшую святыню Ворохты — Деревянную церковь Рождества Богородицы, которая стала образцом гуцульской архитектуры. История этого маленького храма уходит корнями в XVII век. А недалеко от церкви находится и Богослужебная каплица, которая пережила два сноса.

Деревянную церковь в Ворохте

Помимо достопримечательностей, в Ворохте можно насладиться вкусной кухней. Здесь есть множество уютных кафе, а также традиционные колыбы, которые предлагают блюда украинской и гуцульской кухни, домашние настойки и десерты.

Цены на отдых в Ворохте в 2024 году

На сайте OLX можно найти множество объявлений, в которых туристам предлагают снять комнату, домик или гостиницу. Здесь есть предложения на любой кошелек. Гостям предлагают различные удобства, красивый вид на горы, мангал, парковку для машин и цену в 250-300 гривен в сутки (с одного человека).

Цены на проживание в поселке Ворохта в 2024 году

Из Киева в Ворохту можно добраться на автобусе, согласно информации сайта Busfor, проезд в одну сторону обойдется в 950-120 гривен, в зависимости от перевозчика. Поездом путешествовать дешевле, например, проезд в плацкарте обойдется в 271 гривну, а в купе — 371 гривну.

Сколько стоит проезд Киев-Ворохта

"Телеграф" писал ранее, во сколько этой осенью обойдется отдых в Лумшорах на Закарпатье. Здесь гостям предлагают понежиться в лечебных чанах и насладиться природой.