Вместо Кулебы: в "Слуге народа" рассказали о задачах нового главы МИД

Депутат говорит, что Сибига — крутой специалист

Андрей Сибига, заменивший Дмитрия Кулебу на посту министра иностранных дел, — крутой специалист. Сегодняшние его заявления на заседании комитета были приятной неожиданностью.

Так считает украинский дипломат и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко. Таким мнением политик поделился на своей странице в Facebook.

Он считает, что Сибига с чрезвычайным пылом говорил о стратегических вещах, таких, которые мало кому известны. К примеру, о том, что в Украине нужно изменить закон о международных договорах, о том, что нужно ликвидировать всю договорную базу с Россией, Беларусью и странами СНГ. И это нужно сделать одним волевым решением, потому что уже 2 года Украина в этом плане топчется на месте. Кроме того, новый министр выразил желание внести в дипломатию украинские традиции.

Что касается критики Сибиги, то Яременко считает ее несправедливой. "Господина Сибигу политически мотивированно и несправедливо критикуют за якобы запрет оформлять паспорта заграницей, зато у него много конкретных идей как улучшить консульское обслуживание за границей (там хорошая большая программа от цифровизации почти половины услуг, до увеличения количества консулов)", — говорится в сообщении.

Поэтому, как считает Яременко, у Сибиги есть шансы для реализации и он будет поддержан Верховной Радой. А приоритетом его является оружие (переговоры о предоставлении вооружения партнерами — Ред.), но о нем он говорит достаточно лаконично, считает депутат.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, кто такой Андрей Сибига, заменивший Дмитрия Кулебу. Выяснилось, что его кандидатуру предложил Зеленский.