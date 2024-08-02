В Молдове ответили, помогут ли вернуть военнообязанных мужчин

Руководствуются международным правом

Дорин Речан, глава правительства Молдовы, прокомментировал запрос Украины о возвращении мужчин, избежавших мобилизации. Политик не стал отвечать прямо, а сослался на международные нормы.

Об этом он сказал в интервью NewsMaker. Речан отметил, что Молдова неизменна в соблюдении международных правовых норм.

Отвечая на вопрос о заявлении украинского посла Марка Шевченко относительно "определенного диалога" между Киевом и Кишиневом по этому вопросу, Речан отметил: "Украина выражает подобные пожелания всем странам, где находятся ее граждане. Мы, как и другие государства, руководствуемся международным правом и принципам защиты прав человека».

На вопрос, можно ли понимать его слова как отказ Молдовы отправлять таких мужчин обратно в Украину, премьер-министр подчеркнул: "Мы будем соблюдать законодательство и выполнять международное законодательство в области прав человека".

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Германия может помочь Украине вернуть мужчин. В правительстве страны назвали только одно условие.