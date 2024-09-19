Мэр Житомира уволился: его ждет новое назначение

Городские избранники поддержали отставку

Сергей Сухомлин больше не мэр Житомира. В четверг, 19 сентября, городской совет согласовал его увольнение. Теперь он вступит в должность главы Государственного агентства по восстановлению.

Об отставке Сухомлина сообщило издание Житомир.info. А собственные источники "Телеграфа" подтвердили информацию о будущем назначении. Эксмер Житомира заменит недавно ушедшего с этой должности Мустафу Найема.

Внеплановую 45-ю сессию Житомирского городского совета инициировал сам Сергей Сухомлин, включив в повестку дня вопрос о собственной отставке. Городские избранники поддержали решение о завершении полномочий мэра. Сухомлин возглавлял Житомир в течение девяти лет, начиная с 2015 года.

Карьера и достижения Сергея Сухомлина

Сергей Сухомлин, 55-летний уроженец Радивилова (Ровенская область), начал свою карьеру в бизнесе. До 2006 года он занимал должность коммерческого директора в житомирских компаниях "Технотроник" и "Визаж".

Политический путь Сухомлина начался с избрания депутатом Житомирского городского совета в 2006 году от партии "Наша Украина". В 2010 году он снова стал депутатом, на этот раз представляя "Фронт перемен".

Активное участие в событиях Евромайдана привело к назначению Сухомлина первым заместителем городского головы Житомира в марте 2014 года. Уже в ноябре 2015 года он возглавил город, став мэром. В этой должности его переизбрали в 2020 году.

За это время он запомнился несколькими важными проектами. К примеру, летом 2024 года он работал над тем, чтобы сделать город энергонезависимым. Тогда в Житомире начали развивать частные котельные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мэр Ивано-Франковска объяснил, как будут работать языковые инспекторы. Их работа не ограничится только замечаниями.