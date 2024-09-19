Будут даже вызывать полицию: мэр Ивано-Франковска объяснил, как будут работать языковые инспекторы

Их работа не ограничится только замечаниями

В Ивано-Франковске в октябре появятся языковые инспекторы. Уже 74 человека согласились присоединиться к этой инициативе.

Об этом в эфире радио "Западный Полюс" рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что языковым инспектором может стать любой человек.

"Мы до конца этой недели еще ожидаем заявок наших желающих, впоследствии будет краткий отбор, обучение. И люди будут работать, как общественные инспекторы, волонтеры", – подчеркнул Марцинкив.

По словам городского головы, они будут работать на общественных началах и делать замечания тем, кто будет разговаривать в публичном пространстве на русском. Также особое внимание языковые инспекторы уделят популяризации курсов украинского языка.

"Как в онлайн, так и в оффлайн режиме, поэтому присоединяйтесь, и уже наши волонтеры, наши инспекторы смогут популяризировать эти курсы, раздавать соответствующие материалы. Поэтому, пожалуйста, приходите, учитесь украинскому языку", — сказал Марцинкив.

Он подчеркнул, что инспекторы будут делать замечания толерантно. А в случае, если люди будут реагировать на это агрессивно, они будут вызывать полицию.

"Будут говорить о том, что мы просим вас разговаривать на государственном языке и популяризировать. Говорить, если вам тяжело разговаривать на украинском языке, есть онлайн-курсы, есть обычные курсы украинского языка, пройдите обучение и вам будет легче общаться на украинском языке", — подчеркнул городской голова.

Напомним, на сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция о создании языковой полиции. Также в ней просят об увольнении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.