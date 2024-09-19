Мер Житомира звільнився: його чекає нове призначення

Міські обранці підтримали відставку

Сергій Сухомлин більше не мер Житомира. У четвер, 19 вересня, міська рада погодила його звільнення. Тепер він обійме посаду голови Державного агентства з відновлення.

Про відставку Сухомлина повідомило видання Житомир.info. А власні джерела "Телеграфу" підтвердили інформацію про майбутнє призначення. Ексмер Житомира замінить Мустафу Найєма, який нещодавно пішов з цієї посади.

Позапланову 45-ту сесію Житомирської міської ради ініціював сам Сергій Сухомлин, включивши до порядку денного питання про власну відставку. Міські обранці підтримали рішення про завершення повноважень мера. Сухомлин очолював Житомир протягом дев'яти років, починаючи з 2015 року.

Кар'єра та досягнення Сергія Сухомлина

Сергій Сухомлин, 55-річний уродженець Радивилова (Рівненська область), розпочав свою кар'єру в бізнесі. До 2006 року він обіймав посаду комерційного директора в житомирських компаніях "Технотронік" та "Візаж".

Політичний шлях Сухомлина розпочався з обрання депутатом Житомирської міської ради у 2006 році від партії "Наша Україна". У 2010 році він знову став депутатом, цього разу представляючи "Фронт Змін".

Активна участь у подіях Євромайдану призвела до призначення Сухомлина першим заступником міського голови Житомира в березні 2014 року. Вже в листопаді 2015 року він очолив місто, ставши міським головою. На цій посаді його переобрали у 2020 році.

За цей час він запам'ятався кількома важливими проєктами. Наприклад, влітку 2024 року він працював над тим, щоб зробити місто енергонезалежним. Тоді в Житомирі почали розвивати приватні котельні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мер Івано-Франківська пояснив, як працюватимуть мовні інспектори. Їхня робота не обмежиться лише зауваженнями.