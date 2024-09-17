У мэра Одессы есть российское гражданство? Труханов уже поспешил с объяснениями

Активист обнародовал интересные "документы"

Известный блогер, активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов до сих пор имеет гражданство РФ. Кроме этого, политик, якобы накануне войны оформлял банковские карты в российских банках.

Об этом Стерненко заявил в своем одноименном Telegram-канале. Также он опубликовал "документы", которые "получил из слитых российских баз данных". На эти обвинения поспешил ответить сам Труханов, который категорически отрицает наличие у него российского гражданства.

Сергей Стерненко утверждает, что городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство. Политик, якобы даже оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения — 9 февраля 2022 года.

Свои слова Стерненко подкрепляет рядом документов, которые он достал "из слитых российских баз данных".

"Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство… Об этом свидетельствуют полученные мною сведения из слитых российских баз данных", — пишет Стерненко.

По сообщению блогера, "информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также совпадают со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты".

Судя по опубликованным Стерненко "документам", Геннадий Труханов "получил" российский паспорт в 2003 году, затем утерял его и получил новый паспорт РФ уже в 2011 году.

"Украина — страна возможностей", — резюмировал Стерненко.

Реакция Геннадия Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на заявление Стерненко и написал в своем Telegram-канале о том, что эта история "тянется с 2014 года" и всем "адекватным людям она уже надоела.

Также он подчеркнул, что "для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы, а не блогеры".

"История с моим якобы "российским гражданством" тянется с 2014 года, когда я впервые выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Одессы. Она тянется уже более 10 лет. В течение этого времени появляются какие-то сканы, фотографии и "выдержки".

Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: Геннадий Труханов НЕ ИМЕЕТ российского гражданства", — заявил политик.

Что известно о российском паспорте Труханова

В 2017 году мэр Одессы Геннадий Труханов через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ. Соответствующее решение 13 сентября 2017 года принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области.

Мэр Одессы заявил суду, что имеет гражданство Украины и якобы никогда не обращался за российским. Суд его иск удовлетворил и признал незаконными решения о выдаче ему российских паспортов и недействительными сами документы.

Труханов заявлял, что о своем паспорте РФ узнал из интернета, инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли.

Суд установил, что паспорт Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является и на ее территории не зарегистрирован.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов жестко ответил на слова прокремлевского пропагандиста Артемия Лебедева, который в интервью Юрию Дудю рассказал, почему мечтает оккупировать Одессу.