Некоторые пенсионеры могут получить дополнительную денежную помощь: кто именно

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В Днепропетровской области некоторые пожилые люди могут рассчитывать на единовременную денежную помощь. Последний день подачи документов – 10 декабря 2024 года.

Как сообщают в Покровской городской военной администрации, к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, пожилые лица, которым исполнилось более 90 лет, могут получить денежную помощь. Для этого нужно собрать некоторые документы и написать заявление.

Пенсионеры должны написать заявление и указать в нем реквизиты текущего счета в банке. К нему нужно добавить следующие документы:

копию паспорта (1, 2 страницы и прописка),

копию идентификационного кода,

копию справки о взятии на учет внутри перемещенного лица (при наличии).

Жители могут подавать пакет документов на материальную помощь до 10 декабря 2024:

в УСЗН Покровского городского совета лично, по адресу: г. Покровск; в г. Днепр Днепропетровская область, ул. Владимира Антоновича, 56; посредством средств почтовой связи: 49000, г. Днепр, Днепропетровская область, ул. Владимира Антоновича, 56

Военная администрация также предоставила номера справочных телефонов — (095) 399 90 55 и (099) 323 89 99.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить финансовую помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC).