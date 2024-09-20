"Увидеть Коксохим и умереть": Днепр накрыло облако загрязненной пыли

Жители в разных районах города жалуются на едкий воздух

Утро пятницы, 20 сентября, началось для днепрян новой порцией предположительно коксохимической пыли. Качество воздуха в Днепре ухудшилось и сейчас лежит в диапазоне желтого и оранжевого уровня.

Такие данные приводит мониторинговый портал SaveEcoBot. Наиболее сильный уровень загрязнения фиксируется в центральном районе Днепра.

В местных пабликах утверждают, что причина загрязнения – выброс на коксохимическом производстве.

"Состояние воздуха пока хоть и не критическое, но и не в пределах нормы. На улицах пока лучше не гулять без нужды", — пишут в паблике.

Местные в разных районах города жалуются на едкий воздух, которым невозможно дышать.

Следует заметить, что проблема с выбросами с коксохимического завода беспокоит днепрян и жителей области не первый год. В конце августа жительница Днепра получила комментарий от представителя завода. Скрин сообщения ниже.

Также в августе сообщалось о том, что Днепровский металлургический завод в Днепре ждет внеплановая проверка Госэкоинспекции. До них дошли жалобы людей по загрязнению воздуха у коксохимического производства. Однако по состоянию на середину сентября, инспекция, похоже, так и не доехала до завода.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.