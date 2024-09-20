Киев снова накрыл едкий дым и гарь: где в столице самый загрязненный воздух (карта)

Власти рекомендуют воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице

В Киеве в последнее время наблюдаются проблемы с загрязненностью воздуха. По состоянию на утро пятницы, 20 сентября, дым и неприятный запах накрыли некоторые районы.

В частности, как сообщает ZN.UA, на гарь в воздухе жалуются жители Петропавловской и Софиевской Борщаговки. Такая же ситуация на Оболони.

По предварительным данным, задымление и неприятный запах могли вызвать лесные пожары, в результате которых началось горение торфа.

Рекомендации на время повышения загрязненности воздуха:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, его следует включить на максимум.

Стоит отметить, что Украинский гидрометцентр предупреждал о чрезвычайном уровне пожарной опасности на 20-22 сентября. По словам синоптиков, в эти дни погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

В КГГА сообщили, что по информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, по состоянию на 7:00 в воздухе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Причина — в пожарах.

"В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуем воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области. По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе", — сказано в сообщении.

По данным SaveEcoBot, по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в некоторых районах Киева по состоянию на 7:00 20 сентября уровень загрязнения воздуха достигает 196 AQI PM2.5. Такой показатель фиксируется на улице Сечевых Стрельцов, 57.

Уровень загрязненности воздуха от 151 до 200 оценивается как "нездоровый". В среднем в столице качество воздуха на это время оценивается на уровне 108 AQI PM2.5., это — вредный уровень для чувствительных групп загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщал "Телеграф" проблемы с загрязнением воздуха в столице фиксировались и 17 сентября. Содержание диоксида азота в Киеве превысило норму.