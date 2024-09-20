Обошел даже Каир: в Киеве зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха (карта)

Киев вошел в тройку городов-мировых лидеров по уровню загрязнения воздуха

В пятницу, 20 сентября, Киев окутал дым наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Украинская столица оказалась на первом месте в мире по этому показателю.

Столица Украины обошла даже египетский Каир. Об этом свидетельствуют данные IQAir.

Согласно рейтингу самых загрязненных крупных городов в режиме реального времени, уровень загрязнения воздуха в столице составляет 173 пункта при норме 50 пунктов.

Если посмотреть на качество воздуха Киева по карте SaveEcoBot, то можно увидеть, что высокий уровень загрязнения воздуха фиксируется практически во всех районах города. Самая сложная ситуация в Голосеевском и Печерском районах, на Подоле и Харьковском массиве.

В КГГА сообщили, что по состоянию на 7:00 в воздухе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Причина — в пожарах.

Местные власти рекомендовали жителям и гостям столицы пить побольше воды, не выходить на улицу без надобности и закрыть окна в домах.

Ранее "Телеграф" писал, что проблемы с загрязнением воздуха в столице фиксировались и 17 сентября. Содержание диоксида азота в Киеве превысило норму.