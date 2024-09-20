Деньги на дрова даст государство: что нужно знать об этом виде субсидии

Субсидию можно получить раз в год

Кроме жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг с проходом холодов все больше интереса вызывает субсидия на покупку топлива для печей. В конце 2023 Кабмин увеличил размер такой помощи для домохозяйств.

В среднем она выросла в четыре раза. Максимальный размер субсидии, которая может предоставляться, достигает 16 234 грн в год, что существенно в связи с ростом цены на топливо.

Такую субсидию назначают один раз в год. Право на ее назначение также зависит от доходов семьи, как и размер субсидии: чем меньше доходы, тем большая часть расходов на топливо покроется субсидией от государства. Основное внимание уделяется уязвимым категориям населения.

Для получения субсидии от государства на печное топливо нужно отвечать двум важным критериям :

не получать услугу центрального отопления

не отапливать дом газом или электроэнергией.

Для получения субсидии граждане могут подать заявление лично или электронно через веб-портал "Действие" или портал Пенсионного фонда. Предстоит заполнить заявление и декларацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории лиц даже при низких доходах семьи не смогут претендовать на помощь от государства. В целом учитывается общее состояние всех зарегистрированных в домохозяйстве и членов их семей.