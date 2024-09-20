Что делать, если представители ТЦК забрали военный билет: объяснил юрист

Адвокат рассказал, имеют ли право сотрудники военкомата изымать документы

Во время военного положения все военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетный документ. Это подтверждает статус личности в военной системе.

Есть такие случаи, когда работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки пытаются изымать военный билет у гражданина. По словам адвоката Ростислава Кравца, эта процедура незаконна.

Правозащитник отмечает, что у ТЦК нет законных оснований для изъятия военных билетов, поскольку это документ, удостоверяющий статус призывника или военнообязанного. Если работники ТЦК все же изымают билет, они должны выдать временное удостоверение на время отсутствия документа.

Почему могут изымать военный билет

По словам адвоката, иногда сотрудники ТЦК забирают военно-учетные документы, чтобы заставить человека явиться в центр комплектования. Отсутствие военного билета создает правовые трудности для гражданина, и такая ситуация может использоваться для давления на военнообязанных.

Как поступить, если у вас изъяли военный билет

Если ТЦК изъяли военный билет, адвокат советует потребовать письменное подтверждение этого факта во избежание штрафов за его утерю (от 510 до 850 грн). В случае отказа выдавать временное удостоверение или объяснять причину изъятия, следует обратиться в высшие инстанции, такие как высшие ТЦК, Минобороны или Государственное бюро расследований.

"В то же время если они забирают билет, то нужно требовать от них соответствующего письменного подтверждения того, что этот военно-учетный документ был изъят непосредственно конкретным работником ТЦК для того, чтобы подтвердить, что военнообязанный не потерял билет", — подытожил Кравец.

Ранее "Телеграф" писал, может ли полиция задерживать мужчин, которые не обновили данные. За необновления информации не предусмотрена принудительная мобилизация.