В ТЦК не выдают заключение медкомиссии: что делать

Такое бездействие можно обжаловать

Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизации, которые влияют на процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь постановления районных и городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут оформляться в трех экземплярах на основе справок ВВК.

Если военнослужащего или военнообязанного не знакомят с выводами ВВК, это является противоправным бездействием. Об этом пишет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

По его словам, чтобы получить копию заключения ВВК можно направить соответствующую жалобу в Министерство обороны или запрос в штатную ВВК по поводу состояния рассмотрения вопроса об утверждении постановления о пригодности.

Также можно обратиться по адвокатскому запросу, поскольку его игнорирование влечет юридическую ответственность. В случае отсутствия ответа на обращение или запрос, бездействие можно обжаловать, подав жалобу в высший орган или обратившись с исковым заявлением в административный суд.

Отметим, что во время военного положения многие военнообязанные и военнослужащие проходят ВВК для определения пригодности к службе. Военные врачи могут установить следующие выводы:

пригодный к военной службе;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях;

непригоден к военной службе с исключением из учета;

временно непригоден к военной службе с необходимостью пересмотра.

Выводы комиссии основываются на критериях, определенных Приказом Министерства обороны Украины №402.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли получить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК. Сложности возникают для тех, у кого еще нет военно-учетного документа.