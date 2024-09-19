В ТЦК не выдают заключение медкомиссии: что делать
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Такое бездействие можно обжаловать
Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизации, которые влияют на процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь постановления районных и городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут оформляться в трех экземплярах на основе справок ВВК.
Если военнослужащего или военнообязанного не знакомят с выводами ВВК, это является противоправным бездействием. Об этом пишет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
По его словам, чтобы получить копию заключения ВВК можно направить соответствующую жалобу в Министерство обороны или запрос в штатную ВВК по поводу состояния рассмотрения вопроса об утверждении постановления о пригодности.
Также можно обратиться по адвокатскому запросу, поскольку его игнорирование влечет юридическую ответственность. В случае отсутствия ответа на обращение или запрос, бездействие можно обжаловать, подав жалобу в высший орган или обратившись с исковым заявлением в административный суд.
Отметим, что во время военного положения многие военнообязанные и военнослужащие проходят ВВК для определения пригодности к службе. Военные врачи могут установить следующие выводы:
- пригодный к военной службе;
- пригодный для службы в воинских частях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях;
- непригоден к военной службе с исключением из учета;
- временно непригоден к военной службе с необходимостью пересмотра.
Выводы комиссии основываются на критериях, определенных Приказом Министерства обороны Украины №402.
Ранее "Телеграф" писал, можно ли получить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК. Сложности возникают для тех, у кого еще нет военно-учетного документа.