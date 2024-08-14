Официант дал гостю гранату? Что известно о взрыве в баре Киева (видео)

Сотрудники бара отказываются общаться с полицией

В центре Киева в баре "Зигзаг" вечером 14 августа взорвалась граната. На место выехали экстренные службы, пострадавших и разрушений, к счастью, нет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В то же время некоторые СМИ сообщают, что в полиции опровергли эту информацию.

Бар расположен на улице Рейтарской в старой части Киева. По информации спасателей, предварительная версия такая: официант дал учебную гранату гостю, а тот подумал, что это сувенир и начал ее крутить. В этот момент она взорвалась. Никто не пострадал, но, по словам очевидцев, у посетителей заложило уши.

"Написала статью и пошла после работы в бар "Зигзаг" на встречу с друзьями, отвлечься от новостей. Отвлеклась на час, а затем в баре взорвалась учебная граната. Ну так себе впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция", — написала журналистка Кристина Бердинских.

По словам правоохранителей, официант и бармен отказываются сотрудничать со следствием и ждут приезда администрации заведения, передает журналист Сергей Гришин. Поэтому ответов на вопросы "Откуда у персонала взялась граната", "Зачем официант вручил ее гостю" и "Зачем вообще принес на работу" — нет. В добавок к этому посетитель, в чьих руках сдетонировала граната, поспешил скрыться с места происшествия. На странице бара в соцсети также нет комментариев по поводу инцидента.

"Несмотря на воздушную тревогу и взрыв учебной гранат, жизнь на Рейтарской продолжается. Люди как сидели на летней террасе ели и выпивали, так и продолжают это делать. Очевидно, у них выработался уже иммунитет", — добавил журналист.

В то же время другие СМИ заявляют, что в полиции опровергли информацию о подрыве гранаты. Якобы это заявление оказалось ложным, а спасатели и медики, которые приехали на вызов, уже покинули заведение.

"Гранату никто не подрывал", — сообщил приехавший по вызову представитель полиции.

В то же время владелица бара "Зигзаг" Любовь Цибульская наоборот подтвердила информацию о подрыве и уточнила, что граната была учебной. Но по ее версии, принес ее в заведение именно гость, а не кто-то из персонала бара.

"Друзья, благодарна очень за беспокойство. Это была учебная граната, которую принес один из гостей. К счастью, все целые и невредимые. Стрессово, потому что громко и неожиданно. Безопасность гостей и команды – это наш абсолютный приоритет. Поэтому работаем вместе с полицией, даем все видео с камер, разбираемся. Гости, которые остались есть и пить, невзирая на инцидент, у вас уникальная стрессоустойчивость!", — написала она в сети.

В комментариях Кристина Бердинских попыталась уличить Любовь Цибульскую во лжи. Журналистка отметила, что лично слышала, как гранату у бармена попросил посмотреть один из посетителей, а тот после инцидента рассказал полиции, что ему взрывоопасный предмет принесли и вручили ранее. Бердинских посоветовала провести беседу с персоналом на тему безопасности и заявила, что больше не будет посещать "Зигзаг". Владелица заведения озвучила свою версию.

"Из того, что мы выяснили: гранату принес один из посетителей и дал бармену как игрушечную. Другой посетитель попросил у бармена ее взять, чтобы посмотреть. И он не сбежал, а до сих пор дает показания полиции", — написала Любовь Цибульская.

А позже добавила, что у полиции появились сомнения насчет того, что это была учебная граната.

"Вот, например, сейчас уже появились сомнения, была ли это учебная граната. Полиция говорит, что это некая пиротехника. Как только у нас будет полная картина, мы всем поделимся. Скрывать точно ничего не будем", — добавила владелица "Зигзага".

Отметим, что как минимум год Цибульская состоит в отношениях с бригадным генералом Сергеем Собко. Его бывшая супруга Марина в январе текущего года публично выступила с обвинениями в адрес бывшего супруга. Она заявила, что он оставил ее с ребенком во время войны ради активистки Любови Цыбульской. Более того, как сообщает "Информатор", вместо защиты Киева, генерал "обедал в элитных ресторанах, принимал ценные подарки, встречался с любовницей и "дарил" самой Комаровой венерические заболевания".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом мужчина взорвал полицейских гранатой. Суд вынес ему приговор.