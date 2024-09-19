Упаковывать чемоданы? Нидерланды решают, как украинских мужчин вернуть домой

В стране почти 39 тысяч украинских мужчин

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пообещал выяснить, как можно вернуть украинских мужчин призывного возраста на родину. Этот вопрос возник во время обсуждения миграционной политики в парламенте.

Отвечая на вопрос лидера Партии Свободы Герта Вилдерса, Схоф отметил, что нужно быть "чрезвычайно осторожными" в этом вопросе. Он не говорил о принудительном возвращении, а только о возможных способах поощрения. Об этом пишет издание Volkskrant.

По данным Центрального бюро статистики Нидерландов, в ноябре прошлого года в стране проживало около 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Общее количество зарегистрированных украинских мужчин в голландских муниципалитетах в конце года достигло почти 39 тысяч. Для сравнения, количество украинских женщин, нашедших убежище в Нидерландах, превысило 63 тысячи, пишет издание.

Подобные дискуссии проходят и в других странах Европы. К примеру, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам. Он считает, что это может побудить их возвратиться домой.

Швеция, напротив, планирует увеличить выплаты беженцам, которые согласятся вернуться. По новой программе они могут получить до 350 тысяч шведских крон (около 34 тысяч долларов США).

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных лидеров помочь вернуть мужчин призывного возраста. Однако, как пишет Bloomberg, многие страны отказываются это делать, пока идет война. Главная причина – потребность в рабочей силе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Германии разгорелись споры по поводу выплат украинцам. Противники льгот для украинцев жалуются, что из-за помощи они не заинтересованы в поиске работы.