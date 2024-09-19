Путин вынужден заморозить войну? На Западе озвучили 4 сценария

Кремль готовит новую программу вооружений.

Россия готовится начать долгосрочную программу по восстановлению своей армии после потерь, понесенных из-за полномасштабного вторжения в Украину. Цель окупантов — максимально восстановить боевые возможности своих подразделений и наполнить их новой техникой и личным составом. Однако, по крайней мере, до 2030 года у Кремля может возникнуть ряд проблем с этим.

Об этом говорится в материале аналитика Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот. Международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова ознакомилась с анализом и теперь мы публикуем главное из него.

Потери России

Как описывает Массикот, уже к началу 2024 года российские вооруженные силы потеряли более 15 тысяч единиц техники и более 350 тысяч личного состава ранеными и убитыми.

"На сегодняшний день Кремль полагается на стратегические запасы техники советских времен", — пишет эксперт.

Москва потеряла больше танков, чем имела в своем арсенале до войны, а также более 30% своих самых современных самоходных артиллерийских систем и систем залпового огня. Черноморский флот потерял более 20% своих довоенных сил, а воздушно-космические силы России потеряли около 10% довоенного потенциала.

В то же время, личного состава во время войны против Украины россияне потеряли больше, чем во всех вместе взятых конфликтах с участием РФ после Второй мировой войны.

"Несмотря на то, что военные кладбища по всей России продолжают пополняться новыми могилами, Кремль публично не признает никаких смертей и установил уголовную ответственность за публичное обсуждение погибших в боевых действиях как разглашение государственной тайны или "дискредитацию вооруженных сил", — описывает Массикот.

Впрочем, за закрытыми дверями в Москве уже готовятся к реконструкции своих вооруженных сил, чтобы справиться с понесенным ущербом и потерями.

"Своими заявлениями и действиями Кремль демонстрирует намерение быстро отстроить свои вооруженные силы и, возможно, даже расширить их в последующие годы. Вместе с тем, Россия сталкивается с многочисленными проблемами и внутренними вызовами, которые могут помешать реализации амбициозных целей", — пишет аналитик.

Новая оборонная программа Кремля

В начале следующего года Россия, вероятно, обнародует новую Государственную программу вооружений. Речь идет о долгосрочных планах производства до 2034 года, учитывающих уроки, усвоенные на поле боя в Украине.

"Подробности о программе недоступны, но Путин сказал, что она будет учитывать санкции, расширение НАТО, рост численности российской армии, "проведение специальной военной операции" и экономическое давление на федеральный бюджет", — говорится в материале.

В настоящее время около 75% российской техники в Украине — после ремонта или модернизации, и только 25% — новопроизведенной. РФ имеет разветвленную сеть ремонтных заводов и определенное количество предприятий, специализирующихся на восстановлении техники из запасов. При этом некоторые гражданские заводы перешли на военное производство. Предприятия, производившие хлеб, теперь производят беспилотники, а некоторые заводы, производившие оборудование для бурения нефти или газа, делают стволы для артиллерийских систем.

Но, к примеру, созданием либо ремонтом танков из запасов занимается ограниченное количество заводов. Мощность предприятия "Уралвагонзавод" составляет 200-250 новых и отремонтированных старых танков в год. "Омсктрансмаш" готовит 120 отремонтированных танков в год.

Параллельно Россия сталкивается со значительным дефицитом рабочей силы в оборонной промышленности. Резервы, которые использовались в прошлом для решения этого дефицита — мигранты, заключенные и студенты — нужны как добровольцы на войне.

Как прогнозирует аналитик, на фоне этого для своей новой вооруженной программы Россия может рассматривать несколько сценариев.

Первый – ограничиться имеющимися мощностями (например, 250–300 танков в год) – тогда Москве не придется строить новые заводы и тратить большие средства.

"Чтобы этот план сработал, конфликт в Украине должен быть заморожен или перейти в состояние низкоинтенсивного противостояния до 2025 года, когда уровень остатков техники советской эпохи может критически снизиться", — описывает Дара Массикот.

Второй – Кремль может попытаться нарастить новое производство путем значительных вложений в строительство заводов или реорганизацию линий на имеющихся заводах.

"Дефицит рабочей силы и финансовые риски станут наибольшими вызовами на этом пути. Перенастройка существующих заводов приведет к временной остановке или снижению производства, что несовместимо с нынешними потребностями России в условиях войны.

Российские заводы работают на полную мощность, поэтому этот вариант, вероятно, слишком рискован. Строительство новых заводов поможет избежать этой проблемы, но такое расширение предполагает, что Россия будет закупать необходимое оборудование у Китая или других партнеров", — считает эксперт.

Еще одним способом является импорт большого количества военного оборудования из-за границы. Если запасы российской техники будут исчерпаны (при условии, что война будет продолжаться с такой же интенсивностью), Россия может прибегнуть к закупке наземной техники у Пекина.

И четвертый вариант – интеграция в армию инноваций. Однако Массикот описывает, что у российских стартапов, занимающихся технологиями в отраслях БПЛА или робототехники, недостаточно инвестиций. Например, денежное вознаграждение для российского солдата, пришедшего с инновационными военными решениями к своему командиру, составляет всего 800 рублей (примерно 9 долларов).

"Российская армия почти наверняка не будет восстановлена ​​или перестроена в состояние, которое она имела до вторжения в Украину в 2022 году. Новые возможности, тактика и реалии на поле боя навсегда изменили то, какой будет российская армия до 2030 года и позже", — подводит итоги Массикот. По ее прогнозу, всеобъемлющее восстановление армии РФ возможно только после окончания войны.

Увеличение численности войска

Еще в декабре 2022 года тогдашний министр обороны РФ Шойгу объявил о планах увеличения численности войска до 1,5 млн человек, включая 700 тысяч контрактных военных – на днях российский диктатор Путин подписал указ о соответствующем решении. Впрочем, прогнозирует эксперт, на практике добиться такой цели будет сложно.

"План Шойгу будет не только дорогим с точки зрения зарплат и социальных выплат, но и фактически потребует удвоения военной инфраструктуры, которая сейчас есть в России. В довоенный период российское войско никогда не приближалось к показателю в 700 тысяч контрактников.

Перед полномасштабным вторжением в Украину Россия уменьшила свою цель с 475 тыс. до 425 тыс., что свидетельствует о том, что большие цифры были недостижимы в конце 2010-х годов, по крайней мере, с преимуществами, предлагаемыми в то время. Россия все еще работает над строительством жилья для некоторых военнослужащих и членов их семей, которые заключили контракты до войны.

Чтобы увеличить численность военнослужащих по контракту до 700 тысяч, России придется отремонтировать старые базы, построить казармы, семейные дома, школы, удобства на базе и т.д. А это стоит немало… Сопутствующие расходы могут создать еще большую нагрузку на оборонный бюджет, который уже пытается финансировать перевооружение. Кроме того, недавние аресты чиновников министерства обороны — по обвинениям в коррупции и несвоевременном строительстве жилья — свидетельствуют о большом разрыве между тем, что обещают, и тем, что выполняют", — описывает эксперт.

Удержание такой численности войска может стоить России более 3 триллионов рублей (более 32 миллиардов долларов) ежегодно, что почти вдвое превышает подобные довоенные расходы.

Расширение вооруженных сил РФ также будет зависеть от способности врага своевременно подготовить обученный персонал. Российский тренировочный конвейер рассчитан на численность сил лишь примерно в один миллион личного состава.

Впрочем, аналитик отмечает: несмотря на все, российская армия получила важный опыт боевых действий и адаптируется к условиям современной войны. И имеет мотивацию обходить санкции и другие ограничения.

Она призывает военных планировщиков НАТО задуматься: когда российская армия сможет восстановиться настолько, чтобы предпринять вторую попытку вторжения в Украину или развязать масштабную войну против Альянса?

"Поскольку антагонизм Кремля по отношению к Украине и Западу обостряется, для политиков и военных будет критически важно предусмотреть, мониторить и реагировать на прогресс в восстановлении военных сил России в ближайшие годы", — считает Дара Массикот.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Россия предположительно готовится к проведению ядерных испытаний. Однако эксперты считают, что цель этих действий не ограничивается только устрашением мирового сообщества.