Під Києвом сталась моторошна ДТП: є загиблі та постраждалі (відео)

На місці працюють рятувальники. А також правоохоронці та медики

На трасі між селами Гоголів та Русанів Броварського району сталась аварія. Одна машина згоріла, інша — у кюветі, є загиблі.

Про це повідомили у Броварському районному управлінні поліції. За даними правоохоронців, аварія сталася 22 вересня, близько 18 години.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з авто Kia. Після чого транспортний засіб Kia загорівся, а Volkswagen зʼїхав у кювет.

Наразі відомо про двох загиблих осіб із транспортного засобу Кіа — це чоловік і жінка. Також є інформація про трьох потерпілих.

На місці події продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та медики.

На місці працюють рятувальники. А також правоохоронці та медики.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі на Донецькому шосе перекинулася фура зі свинями. Подібна ситуація нещодавно сталася у Кривому Розі Дніпропетровської області. Там у центрально-міському районі міста, перекинулася фура з понад сотнею поросят. Внаслідок пригоди частина тварин загинула. За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, через що транспортний засіб занесло. ВІН отримав поранення та був госпіталізований.