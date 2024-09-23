Кто получит отсрочку от мобилизации в октябре: список категорий

Некоторые мужчины не пригодны к службе по состоянию здоровья

В Украине идет общая мобилизация, однако не всех мужчин призывного возраста берут в армию. Законодательством предусмотрено несколько категорий граждан, имеющих право на отсрочку.

Вступивший в силу 18 мая закон №10449 четко очерчивает, кто может получить отсрочку от военной службы. Согласно ему, мужчины до 25 и более 60 лет, а также те, кто признан непригодными по состоянию здоровья, не подлежат мобилизации.

Категории граждан, имеющих право на отсрочку:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (муже), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют жену (мужа) с инвалидностью I либо II группы.

Не заберут в армию:

членов семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лиц, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

людей, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанных, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

студентов, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;

научных работников, преподавателей учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподавателей училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Заметим, что женщины могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" писал, кто может получить бронь от мобилизации осенью. Законом предусмотрено бронирование для нескольких категорий граждан.