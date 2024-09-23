Кому из мужчин нужно проходить повторную ВВК в октябре

Людям с инвалидностью нужно обновить медицинские данные

С 18 мая в Украине вступили в силу изменения в закон о мобилизации, которые повлияли на критерии определения состояния здоровья военнообязанных граждан. В частности, был отменен статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных мужчин во время военного положения.

Теперь существуют только две категории оценки состояния здоровья: "пригодный" или "непригодный" к военной службе. Согласно внесенным изменениям в приказ Министерства Обороны №402, граждане, ранее получившие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК).

Комиссия пересмотрит состояние здоровья этих граждан и решит, признавать ли их "непригодными" для службы с исключением из военного учета или изменить статус на "пригодный", что позволит их мобилизовать.

Кого коснутся новых требований

Повторную ВВК в октябре должны пройти лица, имеющие:

инвалидность ІІ группы;

инвалидность ІІІ группы.

После обновления медицинских данных лица с инвалидностью получат электронное направление на медицинское освидетельствование через свои электронные кабинеты.

Согласно новому закону, все граждане, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли раньше "ограниченно пригодные" отправить на передовую. Некоторые заболевания, ранее не считавшиеся препятствием для военной службы, теперь могут стать причиной отказа в призыве.