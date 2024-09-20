Нужно ли студентам подавать справку об обучении в ТЦК до 1 октября

Юрист объяснила, что предусмотрено законом

До начала полномасштабной войны призывники, имевшие право на отсрочку от призыва, в частности через обучение, ежегодно подавали подтверждающие документы до 1 октября. Это требовало постановление Кабинета Министров Украины №352 от 2002 года.

Однако в 2022 году Верховная Рада отменила призыв на срочную военную службу во время действия военного положения. Она была заменена базовой военной службой, для которой нормативно-правовая база еще не создана, объясняет адвокат Дарья Тарасенко.

Поэтому, по словам юриста, в условиях военного положения студенты, являющиеся призывниками, не обязаны подавать справки о своем обучении в ТЦК и СП до 1 октября , как это было раньше.

"Постановление КМУ 352 на сегодня не создает никаких обязанностей для призывников. Зато о призыве на базовую военную службу на момент написания этого сообщения нормативно-правовой акт не принят", — отмечает Тарасенко.

Юрист еще раз подчеркнула, что это означает, что сейчас у студентов не существует обязанности подавать в военкомат свои документы об обучении для подтверждения права на отсрочку от службы.

Напоминаем, кого из студентов могут мобилизовать. Так, отсрочку не смогут получить следующие категории граждан:

абитуриенты, поступившие в вузы для получения высшей степени обучения, однако не выполнили требования вступительной кампании (не составили творческие конкурсы, не подтвердили свое намерение учиться, не представили оригиналы документов и т.п.);

студенты, поступившие в вузы на заочную форму;

студенты, поступившие в вузы на вечернюю форму обучения;

студенты, получающие второе или третье образование (бакалавриат, магистратура);

студенты, получающие любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

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