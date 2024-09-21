Их будут миллионы: Умеров рассказал о важном решении по украинским дронам

Производство дронов выйдет на новый уровень

Украина не собирается уступать России превосходство в дронах на поле боя. Для этого на следующий год планируется существенно увеличить их производство.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире единого марафона новостей. По его словам, в текущем году уже было закуплено более миллиона дронов, но возможности Украины существенно превышают эту цифру.

По его словам, правительство никогда не называло реальную цифру того, сколько дронов промышленность может произвести за один год, однако намекнул, что речь идет о нескольких миллионах единиц.

При этом Умеров подчеркнул, что часть из них финансируется из государственного бюджета, кроме того некоторые программы финансируют партнеры.

"На следующий год мы не дадим врагу обойти нас, поэтому мы будем уже в несколько раз больше производить", — сказал он.

Стоит отметить, что замминистра обороны Дмитрий Клименков ранее говорил, что практически все дроны, которые используют ВСУ, производятся в Украине. При этом большая часть из них изготовлена силами частных предприятий.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Владислав Селезнев ранее говорил, что российское вторжение в Украину будет продолжаться еще длительное время, а вместе с ним будет сохраняться и угроза применения ударных БПЛА.