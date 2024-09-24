Процедура ВВК и все, что нужно знать: какие документы оформляют врачи комиссии

Юрист объяснил, как оценивается состояние здоровья военнообязанного

Для определения пригодности к военной службе мужчины должны пройти военно-врачебную комиссию. После медосмотра врачи оформляют необходимые документы в соответствии с Приказом №402.

Детальнее об этом рассказал адвокат Роман Симутин. По его словам, документы должны содержать подробную информацию о состоянии здоровья военнообязанного и выводы о его пригодности с указанием диагноза, статьи или степени годности.

Какие документы оформляют врачи ВВК:

карта обследования и медицинского осмотра;

свидетельство о болезни;

вывод врача.

Также по результатам заседания военно-врачебной комиссии составляется протокол, в котором отображаются все данные о состоянии здоровья военнообязанного, полученные в ходе медицинского осмотра. Каждый врач заносит результаты своего осмотра в протокол.

В случае установления непригодности военной службы или потребности в медико-социальной реабилитации председатель и секретарь ВВК оформляют соответствующую справку.

Юрист отмечает, что "отсутствие протокола или подписи секретаря в справке ВВК – равноценно отмене решения ВВК".

"Военнообязанному должны отдать справку на руки, не просто "подпишись здесь в журнале" с датой, которую они поставят бумагу формата А4, где вы должны поставить подпись и дату и тем числом, которым получаете", — объяснил Симутин.

Как оценивается состояние здоровья и степень годности на ВВК

Оценка состояния здоровья и степени годности базируется на:

по результатам лабораторных и инструментальных исследований (анализы крови, рентген, ЭКГ и т.п.);

медицинскими документами, предоставляемыми на осмотр (выводы, справки, истории болезней);

данными, полученными в ходе специализированных медобследований (психиатрические, неврологические тесты и т.п.);

классификации болезней для установления точного диагноза по международной классификации МКБ-10.

Ответственность врачей комиссии

Юрист подчеркивает, что врачи ВВК несут ответственность за свои действия или бездействие, если это приводит к вреду здоровью или нарушению военнообязанных прав.

Они могут быть привлечены к:

уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей или злоупотребление служебным положением в соответствии со статьей 367 Уголовного кодекса Украины;

за ненадлежащее исполнение обязанностей или злоупотребление служебным положением в соответствии со статьей 367 Уголовного кодекса Украины; административной ответственности за нарушение правил и стандартов медосмотра по статье 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

за нарушение правил и стандартов медосмотра по статье 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях; дисциплинарной ответственности за нарушение внутренних нормативных актов и должностных инструкций

Однако как отмечает адвокат, судебная практика по ответственности врачей, членов ВВК, достаточно ограничена.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку на ВВК при оформлении отсрочки. Согласно действующим нормам, если военнообязанный подал заявление, то его не могут вызвать на медкомиссию, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если мужчина не успел подать такое заявление, ситуация другая.