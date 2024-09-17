Кому из мужчин не обязательно проходить ВВК: список категорий

Это не касается 16-летних юношей, которые становятся на учет

Согласно законодательству Украины, военно-врачебную комиссию должны проходить все военнообязанные граждане. Это необходимо для определения их пригодности к службе.

Однако правительственным постановлением Кабинета Министров №675 определены категории граждан, которые освобождаются от обязанности медицинского осмотра.

Не обязаны проходить ВВК находящиеся на учете призывники. Это мужчины от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу или не окончили военную кафедру. Они могут быть направлены на осмотр только в случае добровольного принятия на службу.

Однако ребята, которые становятся на учет, должны пройти ВВК для определения степени пригодности к военной службе.

Забронированные граждане также не могут быть направлены на медкомиссию, что не предусмотрено законом.

Лица, исключенные из военного учета, тоже не должны проходить ВВК. Это те, кто достиг предельного возраста для пребывания в запасе, исключены из-за состояния здоровья или осуждены за тяжкие преступления.

Напоминаем, что есть категории граждан, которые могут мобилизовать только добровольно. В них входят мужчины, в которых:

инвалидность II и III групп была установлена в процессе повышения или снижения группы;

инвалидность была присвоена из-за ранений, травм или увечий, полученных во время боевых действий в защиту Украины;

потеря конечностей, парных органов или другие тяжелые травмы.

К этой категории относятся люди с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами или инвалидностью с детства.

Кроме того, мобилизация остается добровольной для женщин. Даже гражданки с медицинским или фармацевтическим образованием, которые должны становиться на военный учет, могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК. Это касается граждан, имеющих статус "непригодный", и других.