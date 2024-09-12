Есть проблемы со здоровьем, а на ВВК признали пригодным: что делать
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Нередко люди с определенными заболеваниями подлежат мобилизации, но не в боевые части
Согласно украинскому законодательству, военнообязанного гражданина не могут мобилизовать без прохождения военно-врачебной комиссии. Однако существуют случаи, когда мужчины с серьезными заболеваниями призывают на службу без ВВК.
На портале "Юристи.UA" один мужчина рассказал, что его мобилизовали, но комиссию он не проходил. Якобы решение ВВК подделали, и признали мужчину пригодным.
Мужчина отмечает, что у него бронхиальная астма средней формы, а его хотят отправить на передовую. Юрист Назар Босак объяснил, как поступать в такой ситуации.
По словам Босака, даже при наличии определенных болезней мужчина может быть признан годным к службе в разных подразделениях Вооруженных сил Украины, таких как:
- воинские части обеспечения;
- территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- высшие военные учебные заведения (ВУЗы);
- учебные центры;
- медицинские подразделения;
- подразделения логистики;
- связи;
- оперативное обеспечение;
- охраны.
Если человек считает решение о своей пригодности несправедливым или незаконным, он имеет право обжаловать его. Это можно сделать путем подачи заявления в ВВК высшего уровня. Обжалование должно быть обоснованным, и для этого лучше привлечь адвоката или другую юридическую помощь, советует правовед.
Напоминаем, что обжаловать заключение ВВК можно будет, если есть основания полагать, что оно было принято с нарушением законодательства. Например, если комиссия допустила ошибку при медицинском обследовании, не учла все факторы, влияющие на состояние здоровья и т.д. Также основаниями для обжалования заключения медиков являются:
- установление врачом не той специализации наличия или отсутствия заболевания;
- врачом при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней;
- врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма в результате болезни в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;
- в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять те или иные обязанности военнослужащего.
Юристы советуют обжаловать такие решения в суде. Сроки по обжалованию вывода ВВК могут составлять от трех до шести месяцев.
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