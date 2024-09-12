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Есть проблемы со здоровьем, а на ВВК признали пригодным: что делать

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Военная медкомиссия
Военная медкомиссия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нередко люди с определенными заболеваниями подлежат мобилизации, но не в боевые части

Согласно украинскому законодательству, военнообязанного гражданина не могут мобилизовать без прохождения военно-врачебной комиссии. Однако существуют случаи, когда мужчины с серьезными заболеваниями призывают на службу без ВВК.

На портале "Юристи.UA" один мужчина рассказал, что его мобилизовали, но комиссию он не проходил. Якобы решение ВВК подделали, и признали мужчину пригодным.

Мужчина отмечает, что у него бронхиальная астма средней формы, а его хотят отправить на передовую. Юрист Назар Босак объяснил, как поступать в такой ситуации.

По словам Босака, даже при наличии определенных болезней мужчина может быть признан годным к службе в разных подразделениях Вооруженных сил Украины, таких как:

  • воинские части обеспечения;
  • территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • высшие военные учебные заведения (ВУЗы);
  • учебные центры;
  • медицинские подразделения;
  • подразделения логистики;
  • связи;
  • оперативное обеспечение;
  • охраны.

Если человек считает решение о своей пригодности несправедливым или незаконным, он имеет право обжаловать его. Это можно сделать путем подачи заявления в ВВК высшего уровня. Обжалование должно быть обоснованным, и для этого лучше привлечь адвоката или другую юридическую помощь, советует правовед.

Напоминаем, что обжаловать заключение ВВК можно будет, если есть основания полагать, что оно было принято с нарушением законодательства. Например, если комиссия допустила ошибку при медицинском обследовании, не учла все факторы, влияющие на состояние здоровья и т.д. Также основаниями для обжалования заключения медиков являются:

  • установление врачом не той специализации наличия или отсутствия заболевания;
  • врачом при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней;
  • врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма в результате болезни в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;
  • в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять те или иные обязанности военнослужащего.

Юристы советуют обжаловать такие решения в суде. Сроки по обжалованию вывода ВВК могут составлять от трех до шести месяцев.

Ранее "Телеграф" писал, чего ждать мужчинам, не обновившим данные или проигнорировавшим повестку. Если штраф не уплатить в срок, он удваивается.

Теги:
#Мобилизация #ВВК #Хвороби #Військова служба