Есть проблемы со здоровьем, а на ВВК признали пригодным: что делать

Нередко люди с определенными заболеваниями подлежат мобилизации, но не в боевые части

Согласно украинскому законодательству, военнообязанного гражданина не могут мобилизовать без прохождения военно-врачебной комиссии. Однако существуют случаи, когда мужчины с серьезными заболеваниями призывают на службу без ВВК.

На портале "Юристи.UA" один мужчина рассказал, что его мобилизовали, но комиссию он не проходил. Якобы решение ВВК подделали, и признали мужчину пригодным.

Мужчина отмечает, что у него бронхиальная астма средней формы, а его хотят отправить на передовую. Юрист Назар Босак объяснил, как поступать в такой ситуации.

По словам Босака, даже при наличии определенных болезней мужчина может быть признан годным к службе в разных подразделениях Вооруженных сил Украины , таких как:

воинские части обеспечения;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

высшие военные учебные заведения (ВУЗы);

учебные центры;

медицинские подразделения;

подразделения логистики;

связи;

оперативное обеспечение;

охраны.

Если человек считает решение о своей пригодности несправедливым или незаконным, он имеет право обжаловать его. Это можно сделать путем подачи заявления в ВВК высшего уровня. Обжалование должно быть обоснованным, и для этого лучше привлечь адвоката или другую юридическую помощь, советует правовед.

Напоминаем, что обжаловать заключение ВВК можно будет, если есть основания полагать, что оно было принято с нарушением законодательства. Например, если комиссия допустила ошибку при медицинском обследовании, не учла все факторы, влияющие на состояние здоровья и т.д. Также основаниями для обжалования заключения медиков являются:

установление врачом не той специализации наличия или отсутствия заболевания;

врачом при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней;

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма в результате болезни в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять те или иные обязанности военнослужащего.

Юристы советуют обжаловать такие решения в суде. Сроки по обжалованию вывода ВВК могут составлять от трех до шести месяцев.

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