Когда могут мобилизовать многодетного отца: в ТЦК назвали условия

Есть несколько оснований не дать мужчине "бронь"

Право на отсрочку от мобилизации имеют некие категории граждан. В частности, ее могут получить родители трех или более несовершеннолетних детей, но есть нюансы.

Об отсрочке для многодетных родителей говорится в сообщении Полтавского областного ТЦК и СП на странице Facebook. В военкомате подчеркнули, что некоторых мужчин, имеющих троих детей, могут мобилизовать.

Согласно п. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка предоставляется гражданам, удерживающим троих или более несовершеннолетних детей и не имеющим задолженности по алиментам. Однако есть несколько ключевых ограничений, которые могут повлиять на решение о предоставлении отсрочки.

"Отец троих детей необязательно имеет право на отсрочку", — говорится в сообщении ТЦК.

По словам военных, многодетный отец может не получить отсрочку, если:

он имеет задолженность по алиментам более трех месяцев;

не живет с детьми и совсем не платит алименты;

один из трех детей является приемным, а биологический отец продолжает выплачивать алименты.

"Каждый военнообязанный мужчина, имеющий право на отсрочку, обязательно его получит. Для этого нужно лично подать на имя главы комиссии ТЦК и СП по месту военного учета заявление. Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабинета министров Украины. К заявлению нужно добавить подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении 5 того же Постановления", — добавили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Напоминаем, нужно ли многодетным родителям проходить ВВК, чтобы получить отсрочку. По словам юристов, их не могут направить на медосмотр для принятия соответствующего решения территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

При рассмотрении заявлений от многодетных родителей, ТЦК и СП не имеют права направлять таких лиц на ВВК, пока не будет принято решение комиссией . Только после принятия решения о возможности или невозможности призыва эти лица могут быть вовлечены в дальнейшие процедуры.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку на ВВК при оформлении отсрочки. Согласно действующим нормам, если военнообязанный подал заявление, то его не могут вызвать на ВВК, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если мужчина не успел подать такое заявление, ситуация другая.