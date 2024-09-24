Що не так з "планом перемоги" Зеленського? Політолог розповів, чого там не буде

Це не воєнна стратегія на наступний рік

"План перемоги" України, який наш президент Володимир Зеленський представить своєму американському колезі Джо Байдену, з високою ймовірністю не має стратегії ведення бойових дій та проривів. Він здебільшого — наші пропозиції американським партнерам.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, більшість публікацій ЗМІ про "план Зеленського" — гадання на кавовій гущі.

"Це не воєнна стратегія на наступний рік, ще раз підкреслюю, судячи з заяв Зеленського, можна чітко зробити висновок, що це наші пропозиції американським партнерам. Їх також можна можливо адресувати й іншим західним партнерам. Адже деякі пункти стосуватимуться їх на пряму", — каже Фесенко.

Попри те, що більшість припущень ЗМІ та експертів це лише припущення, за словами політолога, "план перемоги" точно має пункти щодо зброї. У документі, ймовірно, є список озброєння, яке треба Україні, аби мати перевагу над Росією на полі бою. Водночас деякі види зброї нашій державі наразі не можуть надати, наприклад, артилерійські снаряди. Адже зараз обсяги виготовлення їх США та Європою не перевищують виробництво РФ.

"Виходячи зі слів президента, є пункти, які стосуються економічного тиску на Росію і не тільки санкційного. Думаю, є пропозиції, які стосуються економічної допомоги Україні на наступний рік, взагалі економічно-військової допомоги. Адже поки що необхідні рішення не ухвалені в США, а це потребує часу", — пояснює Фесенко.

Він також вважає, що план має пункт зі зняттям обмежень у використанні далекобійної зброї для ударів по території РФ. Також у документі можуть бути пункти про дипломатичне сприяння Україні і в проведенні другого Саміту миру, і в організації масового тиску на Росію, аби примусити її піти на реальні і рівноправні перемовини. Фесенко акцентує, що нещодавно опубліковані у мережі пункти про НАТО теж є.

"Загальна спрямованість цього документує достатньо очевидна. Я не чекаю жодних сенсацій, якихось надзвичайних речей, якихось дивовижних ідей, що кардинально змінять ситуацію і за два-три місяці завершать війну. Але реалізація наших пропозицій може допомогти посилити позицію України і військові, і політичні протистояння з Росією. Це може примусити Росію, можливо, не відразу до переговорів про завершення війни", — каже політолог.

За його словами, саме в цьому і має бути весь "план перемоги". Інтерес до нього наразі сильно підігріто і самою назвою, і заявами Байдена, інших політиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Білий дім розколовся навпіл через позицію щодо ракет для України.