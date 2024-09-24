Провал поставок боеприпасов: Минстратегпром уже изменен, на очереди — Минобороны, — СМИ

Неделю назад украинское медиапространство охватило скандал: военная корреспондентка ТСН и государственного телемарафона Юлия Кириенко-Меринова публично подняла вопрос отсутствия у украинских защитников боеприпасов для 120 мм минометов.

Об этом пишут "Факты".

"Как отбивать штурмы, например, на Покровском направлении, где враг отправляет свое мясо малыми группами, когда тебе на бригаду дают в неделю 10 мин 120-мм?!" — возмущалась журналистка.

В Минобороны минометные и артиллерийские выстрелы называют "критической номенклатурой". В этот перечень включаются 82 мм и 120 мм минометные выстрелы, реактивные снаряды к "Граду", артиллерийские выстрелы 122 мм, 152 мм и 155 мм.

Расшифруем: выстрел – это боеприпас, готовый к стрельбе. Если слышите выражение "минометный выстрел", то это самая мина со взрывчатым веществом внутри, взрыватель, вышибный и дополнительные пороховые заряды. Вбросил такой комплект в миномет, боек ударил по капсюлю вышибного заряда, тот взорвал пороховые заряды — и вот мина уже вылетает из миномета и летит по враждебным позициям.

А чтобы эта мина не просто упала, как кирпич, на кончике вкручен взрыватель — от перегрузки полета он переходит в боевое положение, и как только мина касается какой-то поверхности, взрыватель детонирует заряд взрывчатого вещества внутри мины, — происходит взрыв, который с неистовым ускорением обстреливает все вокруг обломками корпуса мины. Вот почему минометные и артиллерийские выстрелы столь эффективны против пехоты.

Отсутствие выстрелов – прямая ответственность Министерства обороны Украины, которое должно обеспечивать Вооруженные Силы Украины вооружением и боеприпасами. Но в наших реалиях еще одно ведомство, ответственное за отсутствие сейчас, на 3-й год войны, боеприпасов в украинском войске. В частности, украинские боеприпасы.

"Мы вышли на собственное серийное производство всей номенклатуры минометных и артиллерийских полнокомплектных выстрелов", — сказал Александр Камышин в Верховной Раде 4 сентября во время своего отчета по результатам работы в должности министра по стратегическим отраслям промышленности.

"Мы не побоялись и обязались, хотя все говорили, что не будет производства, не будет ОПК <…> Мы инвестировали в производство, и каждый второй боеприпас сейчас украинский", — заявил Рустем Умеров в интервью телеканалу "Рада" по результатам года работы в должности министра обороны Украины.

За май, июнь, июль и август государственный "Павлоградский химический завод" должен был поставить военным 250 тысяч минометных выстрелов 120 мм, а отгрузил чуть меньше 17 тысяч! Это при том, что этот завод Минстратегпром вовремя получил миллиарды гривен предварительной оплаты. Хотя очень странно, что государство решило выделить такие средства предприятию, чьи основные мощности до начала 2024-го еще оставались в прифронтовой зоне.

В первом квартале 2024 года "Агентство оборонных закупок" подписывает с государственными "Артемом" и "Павлоградским химическим заводом" рекордные контракты на поставку боеприпасов и платит десятки миллиардов гривен предварительной оплаты. Стоит сказать, что почти по всем контрактам сейчас снабжение срывается, что и ощущается на фронте.

Сотни тысяч артиллерийских выстрелов 122 и 152 мм. Почти 2 миллиона минометных выстрелов 82 мм и 120 мм. Все должно быть поставлено до конца 2024 года, а первые поставки должны были быть начаты уже с мая. Проверяли ли у "Агентства" реальные возможности этих двух государственных заводов?

Не "отстают" и собственные предприятия Министерства обороны Украины: государственный "Спецтехноэкспорт" еще в начале февраля получил почти 700 миллионов гривен предварительной оплаты для снабжения 80 000 зарубежных минометных выстрелов для 120 мм минометов. И, как вы, вероятно, догадались, еще не поставил ни одного.

"Победа на поле боя начинается на заводе" — такой лозунг украинская делегация увидела на заводе по изготовлению боеприпасов в Пенсильвании во время недавнего визита. Похоже, что украинская заводская победа задерживается.